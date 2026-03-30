【BLUE REFLECTION Quartet: 少女たちのキセキ】 7月30日 発売予定 価格： 通常版/ダウンロード版 7,480円 プレミアムボックス 11,330円 スペシャルコレクションボックス 24,200円 CEROレーティング：C（15才以上対象） プレイ人数：1人

コーエーテクモゲームスは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam用ヒロイックRPG「BLUE REFLECTION Quartet: 少女たちのキセキ」を7月30日に発売する。価格は通常版/ダウンロード版が7,480円、プレミアムボックスが11,330円、スペシャルコレクションボックスが24,200円。

プレミアムボックスにはゲーム本編に加えて、キャラクタービジュアルブックや描き下ろしイラストB3布ポスターなどが付属する。またスペシャルコレクションボックスには、プレミアムボックス同梱物に加えて、描き下ろしイラストA1タペストリーや日替わりヒロイン日めくり万年カレンダーなどが付属する。

「BLUE REFLECTION（以下、ブルリフ）」は、少女たちの繊細な感情と絆を描くRPGシリーズ。傷ついた少女が人との交流を通じ、絆を結び、魔法少女「リフレクター」の力で世界に迫る脅威と立ち向かうヒロイックRPG「BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣」から始まり、「BLUE REFLECTION TIE/帝」、TVアニメ「BLUE REFLECTION RAY/澪」、スマートフォン/PC用「BLUE REFLECTION SUN/燦」が展開された。

本作では、シリーズ4作品が収録されており、様々な便利機能を搭載し当時よりも遊びやすく設計されている。初めて遊ぶ人には世界観が分かりやすく、シリーズ経験者にはより一層「ブルリフ」への理解を深められるように生まれ変わっている。

「BLUE REFLECTION」のすべてがわかる「REFERENCE」

【『BLUE REFLECTION Quartet: 少女たちのキセキ』プロモーションムービー第1弾】

本作では「BLUE REFLECTION」の世界をより深く理解できるデータベース「REFERENCE」を実装。出来事を時系列順に並べたフローチャートや、作品ごとのキャラ相関図、シリーズ全体を通したキャラ相関図などが確認できる。

キャラクターのバックボーンやシリーズ全体の世界観などがより深く理解でき、より一層「BLUE REFLECTION」の世界を楽しめる。

岸田メル氏のイラストの数々を楽しめる「GALLERY」機能も追加

家庭用ゲーム「BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣」

傷ついた少女が人との交流を通じ、絆を結び、魔法少女「リフレクター」の力で世界に迫る脅威と立ち向かう物語

キャラクターデザイン・監修にイラストレーターの岸田メル氏、シリーズ構成に作家の時雨沢恵一氏、五十嵐雄策氏、夏海公司氏を迎え、現代の学園と美少女とファンタジーが融合する作品として、プレイステーション 4/PlayStation Vita/Steam向けに2017年3月に発売されたシリーズ初代の作品。

足の怪我によりバレエの夢を断たれた少女・日菜子の前に、2人の少女・夕月と来夢が現われ、日菜子は不思議な力を得る。世界を滅ぼそうとする脅威・原種をすべて倒すことができれば、たったひとつだけ何でも願い事が叶うと告げられた日菜子は、人々の想いの欠片「フラグメント」を集めて原種に立ち向かう。

メインキャラクター

司城夕月

CV：高野麻里佳

天真爛漫な元気娘

白井日菜子

CV：高田憂希

かつて将来を嘱望されたバレエダンサー

司城来夢

CV：秦佐和子

成果主義のリアリスト

「BLUE REFLECTION Quartet」での「BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣」

水のきらめきや空気感といった世界観の演出、キャラクターやフィールドのテクスチャを高解像度にアップデート。フィールド移動の高速化やオートセーブなど、原作にはなかった様々なお役立ち機能が搭載され、より快適なゲームプレイを体験できる。

「BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣」が最新ハードでよみがえる

テレビアニメ「BLUE REFLECTION RAY/澪」

相反する想いを抱えた少女たちが、ぶつかり合いながらも絆を信じて光を見出す物語

「BLUE REFLECTION幻に舞う少女の剣」を原点とした、メディアミックスプロジェクトの1作品で、2021年4月から9月に放送されたテレビアニメ。

常に前向きで、困っている人がいれば放っておけない平原陽桜莉と、人と仲良くなろうとしても付き合い方が分からず、不器用な羽成瑠夏。2人の少女の出会いが彼女たち自身を、そして世界を変えていく――。

メインキャラクター

平原美弦

CV：上田麗奈

妹を支えるしっかり者のお姉ちゃん

平原陽桜莉

CV：石見舞菜香

明るくまっすぐな天真爛漫な女の子

羽成瑠夏

CV：千菅春香

人付き合いの苦手なクール転入生

水崎紫乃

CV：井澤詩織

神秘性をまとったミステリアスな少女

「BLUE REFLECTION Quartet」での「BLUE REFLECTION RAY/澪」

「BLUE REFLECTION Quartet」ではアニメのストーリーを再編集し、主要なキャラクターを3Dモデル化。陽桜莉と瑠夏の2人で、コモンと呼ばれる集合的無意識により形成される世界を巡り、少女たちの想いに触れながら、最奥に待つ紫乃の元へと向かう。

フィールドに散らばった記憶の欠片を集めることで、「澪」の物語をより理解し楽しめるショートストーリーを体験できる。

前後の作品間のつながりを描いたプロローグとエピローグも追加

スマートフォン/PC用ゲーム「BLUE REFLECTION SUN/燦」

終末へと向かう世界で、少女たちが希望を信じ未来を紡ぐ物語

「BLUE REFLECTION幻に舞う少女の剣」を原点とした、メディアミックスプロジェクトの1作品で、2023年2月に配信されたスマートフォン/PC向けゲーム。2024年5月にサービス終了となった。

史上最弱の部隊へリーダーとして派遣された主人公。灰から生まれた怪物「異灰」と戦い、時にメンバーが抱える問題と向き合いながら、灰による侵食にあらがう。

メインキャラクター

リーダー

広島からの来訪者

春日詩帆

CV：陶山恵実里

料理好きの優しい転校生

森崎アレシア優

CV：鈴代紗弓

死を呼び寄せる謎の冷めた美少女

高岡由紀子

CV：佐伯伊織

病床から巣立った文学少女

瀟美岐（シャオメイチー）

CV：立花日菜

生真面目な部隊の前リーダー

星谷かんな

CV：稗田寧々

どこか猫似の気まぐれ屋さん

生駒彩未

CV：奥紗瑛子

お淑やかなみんなのお姉さん

久野きらら

CV：広瀬世華

「神の声」を聞く不思議ちゃん

安住菜々花

CV：田中美海

アイドル志望の元気ガール

「BLUE REFLECTION Quartet」での「BLUE REFLECTION SUN/燦」

「BLUE REFLECTION Quartet」では「燦」の物語を家庭用ゲームに再構築。校内を歩いて少女たちと交流するほか、「BLUE REFLECTION TIE/帝」のシステムをベースに「燦」の印象的な戦闘を再現したバトルも収録される。

原作ではなかったキャラクター同士のやり取りなど、24話のイベントを今作用に書き下ろし。また作品間のつながりを描いたプロローグとエピローグを再現している。

家庭用ゲーム「BLUE REFLECTION TIE/帝」

記憶を失った少女たちが自らの心と向き合い、記憶を取り戻し世界の真実に迫る物語

「BLUE REFLECTIO N幻に舞う少女の剣」を原点とした、メディアミックスプロジェクトの1作品で、プレイステーション 4/Nintendo Switch/Steam向けに2021年10月に発売された。

テストの補修で夏休みの学校に向かっていた少女・愛央は気付くと一面の水に囲まれた学校に迷い込んでいた。その世界で暮らしていた記憶喪失の少女たちと出会った愛央は、突如現われた異世界・ココロトープを探っていく。

メインキャラクター

靭こころ

CV：高柳知葉

マイペースで穏やかな心の持ち主

星崎愛央

CV：柳原かなこ

見知らぬ世界に迷い込んだ少女

金城勇希

CV：芹澤優

明るく元気で活発なムードメーカー

宮内伶那

CV：河瀬茉希

言葉にとげが多いが根はやさしい女の子

「BLUE REFLECTION Quartet」での「BLUE REFLECTION TIE/帝」

「BLUE REFLECTION Quartet」では「澪」、「燦」から8名の少女たちがバトルに追加参戦し、新たなキャラクターでバトルを楽しめる。

他にも、移動や戦闘の高速化、イベント早送り機能などのお役立ち機能を搭載し、より快適なゲームプレイを体験できる。

追加されたキャラクターたちと、夕月と来夢がフォトモードで利用可能に。勢ぞろいしたメンバーと撮影を楽しもう

豪華アイテム同梱のボックス版も発売

プレミアムボックス

価格：11,330円

※プレミアムボックスの同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります。

※先行配信衣装「制服（バディな世界Ver.）」は、後日無料配信予定です。

スペシャルコレクションボックス

価格：24,200円

※スペシャルコレクションボックスはガストショップ/GAMECITY/Amazon.co.jp/ソフマップ/あみあみ限定販売です。

※スペシャルコレクションボックスの同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります。

ガストショップ限定商品も発売

ガストショップコンボセット

※GSコンボセットは、ガストショップ販売です。

※同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります。

※Windows版には、Steam CDキーが付属します。パッケージ及びディスクは付属いたしません。

※詳細はガストショップ特設サイトをご覧ください。

豪華絢爛！ GS最強ギャラクシーコンボセット

※GSGコンボセットは、ガストショップ販売です。

※同梱物の内容および名称は予告なく変更する場合があります。

※Windows版には、Steam CDキーが付属します。パッケージ及びディスクは付属いたしません。

※詳細はガストショップ特設サイトをご覧ください。

特別フォトフレームが期間限定無料配信

本タイトル内「BLUE REFLECTION TIE/帝」のフォトモードにて利用することができる特別フォトフレームが無料で配信される。無料配信期間は8月12日まで。なお、後日有料配信する場合がある。

デジタルプレオーダー特典

本タイトル内「BLUE REFLECTION TIE/帝」のフォトモードにて利用することができる「特別フォトフレーム4種セット」が用意されている。

本特典は発売前日までにダウンロード版を予約するとダウンロード可能（7月29日23時59分まで）。なお後日有料配信する場合がある。

※画面写真は、PS5で開発中のもの

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