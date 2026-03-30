「YOKONE 横寝」 finalは、“気持ちいい”に特化したという極小サイズの耳栓「YOKONE 横寝」のクラウドファンディングを、GREEN FUNDINGで実施している。「しっかり遮音タイプ」「やさしい遮音タイプ」「やわらか装着タイプ」の3種類セットで、通常9,940円のところ57％ OFFの4,274円となる早割プランなどを用意する。 発送は6月末予定。クラウドファンディング期間は4月30日まで。 「YOKONE 横寝」。画像は「しっかり遮