「YOKONE 横寝」

finalは、“気持ちいい”に特化したという極小サイズの耳栓「YOKONE 横寝」のクラウドファンディングを、GREEN FUNDINGで実施している。「しっかり遮音タイプ」「やさしい遮音タイプ」「やわらか装着タイプ」の3種類セットで、通常9,940円のところ57％ OFFの4,274円となる早割プランなどを用意する。

発送は6月末予定。クラウドファンディング期間は4月30日まで。

「YOKONE 横寝」。画像は「しっかり遮音タイプ」

同社はオーディオブランドとして、音楽再生のために「各帯域がバランス良く遮音すること」と「快適な装着」を目的にイヤーピースを設計・開発してきた。その長年の研究開発から生まれたのが、“バランス良く遮音する”という発想の耳栓「YOKONE 横寝」となる。「ストレスを感じやすい尖った音は角が取れて柔らかく、さらに、低い音から高い音までバランス良く遮音する」とのこと。

耳に触れる部分を最小限にした極小設計を採用しており、耳穴の奥を塞がないことで閉塞感の少ない心地よい遮音性を実現。耳の奥に詰める従来の耳栓とは異なり、耳穴に蓋をするというイメージだという。

軸部分には柔らかいシリコンを採用。長時間でも横寝でも寝返りをしても負担を感じにくい構造を実現した。出し入れしやすく、携帯に便利な専用シリコンケースも同梱する。

3種類のうち、「しっかり遮音タイプ」は「在宅ワーク、移動中、周囲の音をしっかり抑えたいシーン」に最適だという。フォームとシリコンの“良いとこ取り”設計のイヤーピース「FUSION-G」を採用し、圧迫感が少なく高い遮音性を実現した。

「やさしい遮音タイプ」は「読書や就寝前のリラックスタイム」に最適とする。傘部分と軸部分で硬さが異なるシリコンを使ったイヤーピース「TYPE E」を採用。「遮音性と装着感のバランスがよく、3タイプの中庸となる装着感と遮音性を持つモデル」となる。

「やわらか装着タイプ」は、横寝や長時間使用に最適で「初めて耳栓を使う人にもおすすめ」だという。シリコンの中でもさらに柔らかな素材を使用したイヤーピース「TYPE P」を採用。耳道内の密閉度を増すことで高域の刺さり音を軽減する。

ほか2タイプに比べて、もっともソフトな装着感だといい、全帯域を穏やかに遮音。「装着にも音にも違和感を感じずに周囲の音を小さくしたい際におすすめ」とのこと。

専用シリコンケース付き