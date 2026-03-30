俳優の満島ひかり（40）が30日、自身のインスタグラムを更新。モデルの浅野啓介（38）との再婚と妊娠を発表した。【写真】結婚のお相手…モデルの浅野啓介2人は連名で「本日はご報告があります 浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と報告。さらに「そして お腹の中には新しい命が宿っております」と明かした。続けて「周りからの協力や温かな気持ちをいただき いまは心身の健康をいちばんに