満島ひかり、再婚＆妊娠を発表 お相手はモデルの浅野啓介「幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています」【コメント全文】
俳優の満島ひかり（40）が30日、自身のインスタグラムを更新。モデルの浅野啓介（38）との再婚と妊娠を発表した。
【写真】結婚のお相手…モデルの浅野啓介
2人は連名で「本日はご報告があります 浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と報告。さらに「そして お腹の中には新しい命が宿っております」と明かした。
続けて「周りからの協力や温かな気持ちをいただき いまは心身の健康をいちばんに 幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています」と現在の心境をつづり、「あたたかく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
また「応援してくれる皆さま お世話になっている皆さま いつもありがとうございます これからもよろしくお願いします」と感謝の思いも伝えている。
満島は、1985年11月30日生まれ、沖縄県出身。1997年、沖縄アクターズスクール出身のダンスボーカルグループ・Folderとしてデビュー。97年公開の映画『モスラ2 海底の大決戦』で俳優デビュー。
2009年に主演した映画『愛のむきだし』で『第31回 ヨコハマ映画祭』最優秀新人賞を受賞。映画『悪人』（10年）、NHK連続テレビ小説『おひさま』（11年）、映画『一命』（11年）、舞台『100万回生きたねこ』（12年）、映画『北のカナリアたち』（12年）、ドラマ『Woman』（13年）、ドラマ『若者たち2014』（14年）、映画『駆込み女と駆出し男』（15年）、ドラマ『ど根性ガエル』（15年）、ドラマ『トットてれび』（16年）、ドラマ『カルテット』（17年）、映画『海辺の生と死』（17年）、映画『アイ・アム まきもと』（22年）、配信ドラマ『First Love 初恋』（22年）などに出演した。弟は俳優の満島真之介。2010年10月、映画監督の石井裕也と結婚。2016年、離婚。
浅野は、北海道札幌市生まれ。NEXT Management所属のモデル。ニューヨークと日本を行き来しながら活動している。
◇コメント全文
皆さまへ
こんにちは
本日はご報告があります
浅野啓介さんと満島ひかりは
先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました
そして お腹の中には新しい命が宿っております
周りからの協力や温かな気持ちをいただき
いまは心身の健康をいちばんに
幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています
あたたかく見守っていただけますと幸いです
応援してくれる皆さま お世話になっている皆さま
いつもありがとうございます
これからもよろしくお願いします
2026年3月30日
浅野啓介 満島 ひかり
【写真】結婚のお相手…モデルの浅野啓介
2人は連名で「本日はご報告があります 浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました」と報告。さらに「そして お腹の中には新しい命が宿っております」と明かした。
続けて「周りからの協力や温かな気持ちをいただき いまは心身の健康をいちばんに 幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています」と現在の心境をつづり、「あたたかく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
満島は、1985年11月30日生まれ、沖縄県出身。1997年、沖縄アクターズスクール出身のダンスボーカルグループ・Folderとしてデビュー。97年公開の映画『モスラ2 海底の大決戦』で俳優デビュー。
2009年に主演した映画『愛のむきだし』で『第31回 ヨコハマ映画祭』最優秀新人賞を受賞。映画『悪人』（10年）、NHK連続テレビ小説『おひさま』（11年）、映画『一命』（11年）、舞台『100万回生きたねこ』（12年）、映画『北のカナリアたち』（12年）、ドラマ『Woman』（13年）、ドラマ『若者たち2014』（14年）、映画『駆込み女と駆出し男』（15年）、ドラマ『ど根性ガエル』（15年）、ドラマ『トットてれび』（16年）、ドラマ『カルテット』（17年）、映画『海辺の生と死』（17年）、映画『アイ・アム まきもと』（22年）、配信ドラマ『First Love 初恋』（22年）などに出演した。弟は俳優の満島真之介。2010年10月、映画監督の石井裕也と結婚。2016年、離婚。
浅野は、北海道札幌市生まれ。NEXT Management所属のモデル。ニューヨークと日本を行き来しながら活動している。
◇コメント全文
皆さまへ
こんにちは
本日はご報告があります
浅野啓介さんと満島ひかりは
先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました
そして お腹の中には新しい命が宿っております
周りからの協力や温かな気持ちをいただき
いまは心身の健康をいちばんに
幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています
あたたかく見守っていただけますと幸いです
応援してくれる皆さま お世話になっている皆さま
いつもありがとうございます
これからもよろしくお願いします
2026年3月30日
浅野啓介 満島 ひかり