スペイン代表は、MFマルティン・スビメンディがチームから離脱したと発表した。「マルティン・スビメンディは右膝の不快感のため、スペイン代表チームのキャンプから離脱しました。あらゆるリスクを回避し、選手の健康を守るため、彼はチームから外されました。アーセナルFCの医療スタッフには状況が伝えられています」また、エクアドル代表からDFピエロ・インカピエが離脱したことも発表された。インカピエは1-1で終わったモロッ