【ディズニーストア 京都ポルタ店】 4月28日 グランドオープン予定 場所：京都府京都市「京都ポルタ」内 営業時間：10時～20時 ウォルト・ディズニー・ジャパンは、京都府京都市内にある「京都ポルタ」内に「ディズニーストア 京都ポルタ店」を4月28日にグランドオープンする。 新店舗は、「魔法使いの弟子」に扮したミッキ