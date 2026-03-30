【ディズニーストア 京都ポルタ店】 4月28日 グランドオープン予定 場所：京都府京都市「京都ポルタ」内 営業時間：10時～20時

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、京都府京都市内にある「京都ポルタ」内に「ディズニーストア 京都ポルタ店」を4月28日にグランドオープンする。

新店舗は、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスによって魔法がかけられた夢の世界をコンセプトに、“和”の要素が散りばめられたデザイン。エントランスでは、衣装に和柄を取り入れたミッキーのスタチューがゲストを迎える。床や天井にあしらった桜の花びらモチーフをはじめ、障子風の装飾など、京都ならではの“和”を感じる特別な空間で買い物を楽しめる。

店内には、ディズニーやピクサーのアイテムが約1,200点並び、ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity（ユニベアシティ）」や「UniBestiez（ユニベスティーズ）」、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」をはじめ、ライフスタイル雑貨、菓子、アパレル、さまざまなブランドとの共同企画商品など、バラエティ豊かなアイテムが用意される。

オープンを記念し、店舗限定アイテムの発売やプレゼントキャンペーンなどが実施される。なお、グランドオープン当日は、ディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要となる。詳細は、後日「ディズニーストア」ニュースページより確認してほしい。

□「ディズニーストア」ニュースページ

ディズニーストア 京都ポルタ店 イメージ

京都ポルタ店限定アイテムが登場！

グランドオープンを記念して、京都ポルタ店限定アイテムが発売される。京都にゆかりがあるといわれる歴史上の人物「牛若丸」と「弁慶」に扮したキャラクターのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが登場するほか、笛を吹くミッキーと、“京都”の文字をあしらった旗を手にしたグーフィーがラインナップ。細部までこだわった装いとなっている。

また「うるぽちゃちゃん」からも、ミッキーとグーフィーのぬいぐるみを展開。京都ならではの歴史が感じられる、お土産やコレクションにぴったりのアイテムがラインナップされる。

ぬいぐるみ

価格：各5,200円

ぬいぐるみキーチェーン

価格：各3,300円

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ

価格：各2,200円

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。ご了承ください。

グランドオープン記念のプレゼントキャンペーンを実施！

実施期間：4月28日～なくなり次第終了

税込5,000円以上購入すると、京都ポルタ店限定デザインのオリジナルトートバッグがもらえる。店内では、希望する人に京都ポルタ店限定のショップカードが配布される。詳しくはディズニーストアキャストに確認してほしい。

オリジナルトートバッグ

ショップカード

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。ご了承ください。

※内容は都合により中止、または変更される場合がございます。

ディズニーストアクラブポイント5倍キャンペーンを実施！

実施期間：4月28日～4月30日

ディズニーストアクラブのポイント5倍キャンペーンが実施される。

ディズニーストアクラブの概要や登録方法については、下記ページより確認してほしい。

□「ディズニーストアクラブ」のページ

【ディズニーストア 京都ポルタ店 店舗概要】

場所：〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町901番地

営業時間：10時～20時

グランドオープン日：4月28日

(C) Disney (C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.