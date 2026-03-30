【モデルプレス＝2026/03/30】女優の戸田恵梨香が、「GIANNA 18」（3月30日発売、ナンバーセブン）の表紙を飾った。【写真】戸田恵梨香「リブート」役作りで意識した美人女優◆戸田恵梨香が魅せる春の訪れ「REFINED AWAKIN〜静かな春の目覚め」のテーマのもと、圧倒的な演技力を磨き、俳優として生きる中で培われた魅力。自らがアンバサダーを務めるGUCCIの新コレクションに身を包めば、ブランドの伝統と美学が、鼓動のように、見