戸田恵梨香｢GIANNA」表紙登場 春の訪れ体現
【モデルプレス＝2026/03/30】女優の戸田恵梨香が、「GIANNA 18」（3月30日発売、ナンバーセブン）の表紙を飾った。
【写真】戸田恵梨香「リブート」役作りで意識した美人女優
「REFINED AWAKIN〜静かな春の目覚め」のテーマのもと、圧倒的な演技力を磨き、俳優として生きる中で培われた魅力。自らがアンバサダーを務めるGUCCIの新コレクションに身を包めば、ブランドの伝統と美学が、鼓動のように、見るものを魅了。鮮やかなカラーをふんだんに使用した今回のスタイリングからは、春の訪れという希望を感じられる。
さらに、インタビューも掲載。Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（4月27日独占配信）に関してや、これまでの役者人生について、また役者として、一母としての葛藤などを語っている。
また、今号にはホラン千秋も登場。「UNEXPECTED SIDE OF ME〜まだ見ぬ自分との遭遇」とともに、フェミニンさと、知的で芯の強さをあわせもった女性像を体現した。（modelpress編集部）
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【写真】戸田恵梨香「リブート」役作りで意識した美人女優
◆戸田恵梨香が魅せる春の訪れ
「REFINED AWAKIN〜静かな春の目覚め」のテーマのもと、圧倒的な演技力を磨き、俳優として生きる中で培われた魅力。自らがアンバサダーを務めるGUCCIの新コレクションに身を包めば、ブランドの伝統と美学が、鼓動のように、見るものを魅了。鮮やかなカラーをふんだんに使用した今回のスタイリングからは、春の訪れという希望を感じられる。
◆ホラン千秋も登場
また、今号にはホラン千秋も登場。「UNEXPECTED SIDE OF ME〜まだ見ぬ自分との遭遇」とともに、フェミニンさと、知的で芯の強さをあわせもった女性像を体現した。（modelpress編集部）
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