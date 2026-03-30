ワールドシリーズ第1戦で放った記念すべき初HR球ドジャース・大谷翔平投手が、昨年のワールドシリーズ（WS）第1戦で放った初本塁打の「記念球」オークションが29日（日本時間30日）に入札期限を迎えた。米オークションサイト「SCP Auctions」は11万4000ドル（約1822万円）で落札されたと発表した。大谷は2025年10月24日（同25日）、敵地で行われたブルージェイズとのWS第1戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。7回の第4打席で