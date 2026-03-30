【モデルプレス＝2026/03/30】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が3月29日、自身のオフィシャルブログを更新。大学を卒業したことを報告した。【写真】22歳乃木坂、有名大学卒業式での美しすぎる袴姿◆川崎桜、立教大学卒業を報告川崎は「卒業」と題したブログを公開し、「皆さんにご報告があります！3月24日、高校1年生の頃からずっと通いたかった大学を無事卒業しました」と立教大学を卒業したことを報告。桜