日本の中小企業には、世界に誇る技術を保有しながらも後継者不足に悩み、存続を諦めるところが少なくありません。解決策のひとつである中小企業M&Aの実情について、税理士の都鍾洵（みやこ しょうじゅん）氏が事例をもとに解説します。「若い子が来ても、続かんのや…」町工場の経営者、人材難に苦悩日本の全企業数のうち99％を占める中小企業には「後継者難」という課題が表面化している。「もう限界や…」そういって涙をぬぐ