毎週このコラムでは、先週のマーケットで起きたことや、今後の見通しについてお話ししているのですが、あえて今回は先週のマーケットの動きについては触れず、「悲観論者は投資の機会を見逃し、楽観論者こそ長い目で見れば勝者になる」という話をしてみたいと思います。 今回のように予期せぬ事態をきっかけにマーケットが下落し始めると、投資家はいつも同じ悩みを抱え始めます。今起きている株価の下落は、新