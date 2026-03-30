先日、Spotify Premium会員限定の特別企画として、アーティスト・HANAのトップリスナー80名を招待するイベント「Spotify x HANA “HANATABA” Listening Party」が、東京・表参道ヒルズにて開催。ステージに登場したHANAが、2026年2月23日にリリースした1stアルバム「HANA」の収録楽曲を披露するとともに、ファンとの交流も行った。【写真】クールなファッションで登場したHANAイベントに登壇したHANA(左から)NAOKO、YURI、JISOO、