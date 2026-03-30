高市首相が固執する新年度予算案の年度内成立はやはり絶望的だ。渋々まとめた暫定予算案は30日、成立する見通し。悪あがきを続ける高市首相は「4.3予算成立」を画策するが、31日は予算関連法案を処理する予定だし、委嘱審査も残っている。自然成立は11日。議決成立にあたって日程が窮屈なのは変わりないのに、にわか1強を笠に着る高市首相の遠心力はジワジワ強まっている。【もっと読む】「高市離れ」が参院自民と霞が関で急加速