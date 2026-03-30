札幌市で2023年、不正改造した車から外れたタイヤがぶつかり、歩道にいた当時4歳の女児が重体となった事故で、女児の両親らが30日、車の運転者と所有者らに3億円超の損害賠償を求めて札幌地裁に提訴した。代理人弁護士によると、女児は全身の完全まひを伴う頸髄損傷などを負い、今も意識が戻っていない。札幌地裁は昨年4月、運転者の男に自動車運転処罰法違反（過失傷害）罪などで懲役3年、執行猶予5年の判決、運転者とともに