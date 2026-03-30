ルフトハンザグループと、労働組合の統一サービス産業労働組合（Verdi）は、労働協約に合意した。対象となるのは、ルフトハンザ・ドイツ航空やルフトハンザ・カーゴ、ルフトハンザ・テクニックのドイツ国内の地上職員など合計2万人以上。ルフトハンザ・テクニックとルフトハンザ・カーゴの従業員は今年1月と2027年3月、ルフトハンザ・ドイツ航空の従業員は2027年1月と3月に、それぞれ2.2％、2.4％の賃上げを実施する。期間は最低26