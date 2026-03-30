記事ポイント紫塚ゴルフ倶楽部が楽天GORAアワード2025「全国食事が美味しいゴルフ場ランキング」で第1位を受賞宿泊型ゴルフ場の強みを活かし、朝・昼・夕の3食すべてで本格的な料理を提供口コミ評価★4.8/5.0を獲得し、三たて蕎麦や和懐石など食材にこだわった料理が楽しめる 栃木県さくら市にある紫塚ゴルフ倶楽部が、楽天GORAアワード2025「全国食事が美味しいゴルフ場ランキング」で第1位を受賞しています。宿泊施設を併設