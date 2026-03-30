Samsung「Galaxy Tab S11」と、2台のSonosスマートスピーカー「Era 100」 気軽に、家中いつでもどこでも映像配信が楽しめるタブレット。筆者は日頃iPad Pro(M4)を愛用しているが、先日のレビュー記事で、Samsungの「Galaxy Tab S11」の映像/サウンドクオリティにも驚き、“鑑賞デバイス”としてのタブレットの可能性に開眼した。 そこで今回は、iPad Pro(M4)やGalaxy Tab S11を外部スピーカ&