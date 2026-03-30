衆院選で大勝を収めた高市早苗首相率いる自民党だが、高市政権は息をつく暇もなく新たな難題に直面している。2月28日に発生した米国とイスラエルによるイラン攻撃だ。最高指導者のハメネイ師を殺害したものの、イランの態勢が今後どうなるのかは見通せていない。国内でも消費税減税と給付付き税額控除のあり方を検討する政府と超党派の「国民会議」が始動したが、結論は不透明だ。異例の短縮日程で2026年度予算案の3月までの年度内