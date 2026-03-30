GRe4N BOYZの新曲「ペリドット」が、日本テレビ系 朝の情報番組『ZIP!』（毎週月〜金あさ5：50〜9：00※一部地域を除く）の新テーマソングに決定した。『ZIP!』は本日3月30日(月)の放送からリニューアルし、水卜麻美アナウンサーが総合司会を務める。番組新テーマソングとして書き下ろされた新曲「ペリドット」は、誰もが口にする挨拶「おはよう」から幕を開ける、斬新かつ親近感あふれる構成のポップソングだ。宝石のペリドットが