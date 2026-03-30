大阪・MBSは2026年4月期の改編を発表。同局の昼のニュース番組『よんチャンTV』（月〜金後3：40※関西ローカル）では、4月から川地洋平アナウンサーのランニングコーナーが新設される。【画像】前田春香・清水麻椰・玉巻映美アナら走る！ 『よんチャンTV』ビジュアル草原バージョンキャッチコピーは引き続き「ALL 4 ALL みんなで伝える みんなに届ける」。帯番組史上最多となる総勢15人のアナウンサーが分かりやすく、楽し