MBS『よんチャンTV』春改編 新コーナー新設【見どころ・レギュラー出演者一覧】
大阪・MBSは2026年4月期の改編を発表。同局の昼のニュース番組『よんチャンTV』（月〜金 後3：40 ※関西ローカル）では、4月から川地洋平アナウンサーのランニングコーナーが新設される。
【画像】前田春香・清水麻椰・玉巻映美アナら走る！ 『よんチャンTV』ビジュアル草原バージョン
キャッチコピーは引き続き「ALL 4 ALL みんなで伝える みんなに届ける」。帯番組史上最多となる総勢15人のアナウンサーが分かりやすく、楽しく、ニュースを届ける。
新たに新設される「川地アナの古今東西ランニングマン」は、今年、大阪マラソンに初挑戦したMBSの“走れるアナウンサー”こと川地アナが、関西各地を結ぶ由緒ある「街道（かいどう）」をひたすらランニング。車では見落としてしまう小さな史跡や、徒歩では回りきれない広範囲なエリアを、自慢の脚力で駆け巡る。道の起伏で歴史を感じ、地元の人と触れ合いながら、「昔の顔」と「今の顔」の両方を知る、汗と涙の歴史探訪ドキュメントとなる。
■『よんチャンTV』出演者（2026年4月〜）
メインパーソナリティ：
（月〜木） 河田直也（MBSアナウンサー）
（金） 清水麻椰／前田春香（MBSアナウンサー） ※隔週出演
進行 ：
（月） 前田春香 (MBSアナウンサー）
（火） 海渡未来 (MBSアナウンサー）
（水） 清水麻椰（MBSアナウンサー）
（木） 河西美帆 (MBSアナウンサー）
（金） 前田春香／上田芹莉 (MBSアナウンサー）※隔週出演
解説委員：
（月・水） 米澤飛鳥
（火・木・金） 山中真
ニュースプレゼンター：
（月） 米澤飛鳥（解説委員）
（火・木） 山中真（解説委員・MBSアナウンサー）
（水） 前田春香 (MBSアナウンサー）
（金） 福島暢啓（MBSアナウンサー）
フィールドキャスター：
（月） 藤林温子（MBSアナウンサー）※隔週出演
（火） 河本光正／中野広大（MBSアナウンサー）※隔週出演
（水） 河西美帆（MBSアナウンサー）
（木）三ツ廣政輝／前田春香（MBSアナウンサー）※隔週出演
（金）上田芹莉（MBSアナウンサー）※隔週出演
出演：
（月） ナジャ・グランディーバ、中野雅至、野球解説者（掛布雅之、矢野燿大、能見篤史）
牛窪恵 ※隔週出演
中江有里、宇都宮まき ※月1回出演
（火） ロザン、沢松奈生子
吉田朱里 ※隔週出演
（水） シャンプーハット、REINA
清水章弘、川崎拓也（※崎＝たつさき／弁護士） ※隔週出演
（木） チュートリアル ※徳井義実と福田充徳が隔週で出演
小山慶一郎（NEWS）、浅尾美和、立岩陽一郎
（金）武田一顕
黒田有（メッセンジャー）、山本浩之、丸田佳奈、越水遥 ※隔週出演
中間淳太（WEST．）、浅香あき恵、野々村友紀子 ※月1回出演
曜日コーナー：
（月）1部：
「古今東西ランニングマン」川地洋平
「よんトラ」三ツ廣政輝／川地洋平／大村浩士
（月）2部：
「ドキュメント カツめし」なかやまきんに君（ナレーションのみ）
（火）1部：
「よんチャン登山部」中野広大／海渡未来 ※隔週出演
（火）2部：
「ロザンの道案内しよ！」ロザン
（水）1部 ：
「ぶら参道」シャンプーハット
（水）2部：
「暮らしのケーザイ塾」清水麻椰
（木）1部：
「昼飲みサンにはワケがある」藤林温子／三ツ廣政輝 ※隔週出演
（木）2部：
「発掘まち自慢！自転車たび」山崎香佳
（金）1部：
「あの郷土グルメ」黒田有、前田春香
（金）2部：
「特盛！憤マン」山中真
【みどころ】
4月改編で注目の新コーナーは、月曜1 部の「川地アナの古今東西ランニングマン」。今年、大阪マラソンに初挑戦した川地アナが関西各地を走りまわります。スポーツコーナー「よんトラ」は阪神情報をたっぷり楽しく伝えます！2部の曜日コーナーもパワーアップ。「ドキュメント カツめし」は月曜2 部、「発掘まち自慢！自転車たび」が木曜2 部、「特盛！憤マン」は金曜2 部で放送します。スタジオに新たに解説委員が登場。山中真、米澤飛鳥が難しいニュースをかみ砕いて、分かりやすく伝えます。
【画像】前田春香・清水麻椰・玉巻映美アナら走る！ 『よんチャンTV』ビジュアル草原バージョン
キャッチコピーは引き続き「ALL 4 ALL みんなで伝える みんなに届ける」。帯番組史上最多となる総勢15人のアナウンサーが分かりやすく、楽しく、ニュースを届ける。
新たに新設される「川地アナの古今東西ランニングマン」は、今年、大阪マラソンに初挑戦したMBSの“走れるアナウンサー”こと川地アナが、関西各地を結ぶ由緒ある「街道（かいどう）」をひたすらランニング。車では見落としてしまう小さな史跡や、徒歩では回りきれない広範囲なエリアを、自慢の脚力で駆け巡る。道の起伏で歴史を感じ、地元の人と触れ合いながら、「昔の顔」と「今の顔」の両方を知る、汗と涙の歴史探訪ドキュメントとなる。
メインパーソナリティ：
（月〜木） 河田直也（MBSアナウンサー）
（金） 清水麻椰／前田春香（MBSアナウンサー） ※隔週出演
進行 ：
（月） 前田春香 (MBSアナウンサー）
（火） 海渡未来 (MBSアナウンサー）
（水） 清水麻椰（MBSアナウンサー）
（木） 河西美帆 (MBSアナウンサー）
（金） 前田春香／上田芹莉 (MBSアナウンサー）※隔週出演
解説委員：
（月・水） 米澤飛鳥
（火・木・金） 山中真
ニュースプレゼンター：
（月） 米澤飛鳥（解説委員）
（火・木） 山中真（解説委員・MBSアナウンサー）
（水） 前田春香 (MBSアナウンサー）
（金） 福島暢啓（MBSアナウンサー）
フィールドキャスター：
（月） 藤林温子（MBSアナウンサー）※隔週出演
（火） 河本光正／中野広大（MBSアナウンサー）※隔週出演
（水） 河西美帆（MBSアナウンサー）
（木）三ツ廣政輝／前田春香（MBSアナウンサー）※隔週出演
（金）上田芹莉（MBSアナウンサー）※隔週出演
出演：
（月） ナジャ・グランディーバ、中野雅至、野球解説者（掛布雅之、矢野燿大、能見篤史）
牛窪恵 ※隔週出演
中江有里、宇都宮まき ※月1回出演
（火） ロザン、沢松奈生子
吉田朱里 ※隔週出演
（水） シャンプーハット、REINA
清水章弘、川崎拓也（※崎＝たつさき／弁護士） ※隔週出演
（木） チュートリアル ※徳井義実と福田充徳が隔週で出演
小山慶一郎（NEWS）、浅尾美和、立岩陽一郎
（金）武田一顕
黒田有（メッセンジャー）、山本浩之、丸田佳奈、越水遥 ※隔週出演
中間淳太（WEST．）、浅香あき恵、野々村友紀子 ※月1回出演
曜日コーナー：
（月）1部：
「古今東西ランニングマン」川地洋平
「よんトラ」三ツ廣政輝／川地洋平／大村浩士
（月）2部：
「ドキュメント カツめし」なかやまきんに君（ナレーションのみ）
（火）1部：
「よんチャン登山部」中野広大／海渡未来 ※隔週出演
（火）2部：
「ロザンの道案内しよ！」ロザン
（水）1部 ：
「ぶら参道」シャンプーハット
（水）2部：
「暮らしのケーザイ塾」清水麻椰
（木）1部：
「昼飲みサンにはワケがある」藤林温子／三ツ廣政輝 ※隔週出演
（木）2部：
「発掘まち自慢！自転車たび」山崎香佳
（金）1部：
「あの郷土グルメ」黒田有、前田春香
（金）2部：
「特盛！憤マン」山中真
【みどころ】
4月改編で注目の新コーナーは、月曜1 部の「川地アナの古今東西ランニングマン」。今年、大阪マラソンに初挑戦した川地アナが関西各地を走りまわります。スポーツコーナー「よんトラ」は阪神情報をたっぷり楽しく伝えます！2部の曜日コーナーもパワーアップ。「ドキュメント カツめし」は月曜2 部、「発掘まち自慢！自転車たび」が木曜2 部、「特盛！憤マン」は金曜2 部で放送します。スタジオに新たに解説委員が登場。山中真、米澤飛鳥が難しいニュースをかみ砕いて、分かりやすく伝えます。