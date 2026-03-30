3月29日、中京競馬場で行われた春のG1開幕戦・高松宮記念（G1・芝1200m）は、サトノレーヴが連覇を達成。鞍上のクリストフ・ルメール騎手は同レース初制覇で、JRAのG1完全制覇には大阪杯、朝日杯FSの2つだけとなった。ラストランのナムラクレアは6着。高松宮記念、レース後ジョッキーコメント1着サトノレーヴC.ルメール騎手「おおきに！サトノレーヴが2連覇出来て良かったです。めちゃくちゃ強かったですね。スタートからペー