3月29日に行われたWIN5は1341票的中で、40万6190円の払戻しとなった。中京競馬場で行われた春のG1開幕戦・高松宮記念（芝1200m）は、1番人気のサトノレーヴが連覇を達成した。【高松宮記念】サトノレーヴが連覇達成…ルメールの見事な手綱さばきが炸裂1341票的中1レース目中山10R船橋Sサウンドモリアーナ単勝7番人気2レース目中京10R伊勢Sゴールデンクラウド単勝1番人気3レース目阪神11R六甲Sベラジオボンド単勝1番人気4レ