6人組グループ・SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、田中樹、高地優吾※高＝はしごだか、森本慎太郎）が29日、全国アリーナツアー『MILESixTONES』（読み：マイルストーンズ）の神奈川・横浜アリーナ公演を開催した。オリコンニュースでは、スタジアムツアー開催が発表された昼公演の模様を届ける（※以下、本編の内容を含む）。【ライブ写真】火花を散らしながら…壮観な登場シーンSixTONES史上最多となる全国11都市50