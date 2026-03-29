【その他の画像・動画等を元記事で観る】インターネット発のシンガー・藍月なくると棗いつきの新曲「Not a Hero」が、2026年7月放送開始のTVアニメ『LV999の村人』のOPテーマに決定した。『LV999の村人』は「小説家になろう」にて2015年から連載開始し、「KADOKAWA」にて刊行されている星月子猫氏（イラスト：ふーみ氏）による人気小説で、原作小説全8巻が発売中。「月間コンプエース」にてコミカライズも連載されており1〜20巻が