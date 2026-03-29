インターネット発の実力派シンガー、藍月なくる・棗いつきの新曲が、TVアニメ『LV999の村人』OPテーマに決定！

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インターネット発のシンガー・藍月なくると棗いつきの新曲「Not a Hero」が、2026年7月放送開始のTVアニメ『LV999の村人』のOPテーマに決定した。

『LV999の村人』は「小説家になろう」にて2015年から連載開始し、「KADOKAWA」にて刊行されている星月子猫氏（イラスト：ふーみ氏）による人気小説で、原作小説全8巻が発売中。「月間コンプエース」にてコミカライズも連載されており1〜20巻が発売中。作品人気は日々勢いを増し続け、シリーズ累計380万部を突破している。

TVアニメ『LV999の村人』テレ東、BSフジほかにて2026年7月に放送開始！

●楽曲情報

「Not a Hero」

歌唱：藍月なくる、棗いつき

作詞：棗いつき

作曲：草野華余子

編曲：BLACK ALBATROSS

●作品情報

TVアニメ『LV999の村人』



テレ東、BSフジほかにて2026年7月に放送開始！

【CAST】

鏡 浩二：猪股慧士

アリス：東山奈央

タカコ：江頭宏哉

レックス：島粼信長

クルル：石見舞菜香

ティナ：古賀葵

パルナ：Lynn

＜藍月なくるプロフィール＞

リアルとバーチャルを行き来する、インターネット発のシンガー。

透き通る繊細な声が特徴で、音楽ゲーム収録曲の歌唱を多数担当するほか、美少女ゲームでは主題歌の歌唱のみならず声優も務める。

幅広いジャンルの楽曲を、表現力豊かに歌い上げる。

現在は音楽活動を中心としながら配信活動にも取り組み、活動の幅を広げている。

＜棗いつきプロフィール＞

リアルとバーチャルを行き来する、インターネット発のシンガー。

力強く芯のある歌声が特徴で、音楽ゲーム収録曲や美少女ゲーム主題歌の歌唱を担当するほか、独自の物語を題材にしたオリジナルアルバムを複数リリース。

現在は音楽活動を中心としながら配信活動にも取り組み、活動の幅を広げている。

(C)Hifumi,inc.

(C) GREE Entertainment, Inc.

(C)星月子猫・ふーみ/KADOKAWA/「LV999 の村人」製作委員会

関連リンク

TVアニメTVアニメ『LV999の村人』公式サイト

https://lv999-anime.com/