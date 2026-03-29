「広島１−０中日」（２９日、マツダスタジアム）今季から先発に転向した広島・栗林がプロ初先発で１安打完封勝利を飾った。ストライク先行でテンポ良く投げ込み、９５球で「マダックス」を達成。昨年まで広島の投手コーチを務め、今年からデイリースポーツ評論家を務める横山竜士氏も「持ち球すべてを自在に操っていた」と絶賛。守護神から先発に転向したことによる栗林の投球の変化を分析した。◇◇栗林は文句