“九州の武尊”が、その名に恥じない豪快な“一撃“KO勝利。衝撃のダウンシーンに「ヤムチャみたいになってる」など、人気漫画のワンシーンを彷彿させる反響が相次いだ。【映像】「ヤムチャみたいに…」戦慄の“一撃”KO3月28日に後楽園ホールで開催された「Krush.188」。板橋武留（KIWAMI GYM）と大平龍（K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ）の対決は、対戦相手のウェイトオーバーの波乱もあるなか、大平が1ラウンド2分34秒でKO