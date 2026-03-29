東京大学に合格するためには、どれだけ勉強すればいいのか。受験・学歴研究家の伊藤滉一郎さんは「勉強時間は、高校3年間で4000〜5000時間が必要とされる。最終的なゴールを商社やコンサルなどへの民間就職に位置付けるのであれば、コスパは悪い」という――。（第2回）※本稿は、伊藤滉一郎『子どもが沈まない親が無理しない小中高大受験戦略』（日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Sadeugra※