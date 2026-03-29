テレビ朝日系「深夜のダイアン」が２４日に放送され、ダイアン・津田篤宏、ユースケが出演した。この日は、同期のキングコング・西野亮廣、梶原雄太をゲストに迎えた。キングコングは１９９９年の結成直後、ＮＳＣ在学中に「ＮＨＫ上方漫才コンテスト」最優秀賞、翌年に「ＡＢＣお笑い新人グランプリ」最優秀新人賞、「上方お笑い大賞」最優秀新人賞など数々の大型賞レースで実績を残し、異例のスピード出世で一躍、全国区の人