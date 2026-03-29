第66回山形県将棋アマ名人戦の決勝が29日、上山市で行われ、樋口光太朗五段が初優勝を果たしました。28日に開幕した「山形県将棋アマ名人戦」は、29日に決勝戦が行われ、山形市の樋口光太朗五段が初優勝を果たしました。樋口五段は、今後、全日本アマチュア将棋名人戦に山形県代表として出場します。