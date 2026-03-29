「ソフトバンク８−４日本ハム」（２９日、みずほペイペイドーム）日本ハムは３試合連続の逆転負けで、２０２２年以来４年ぶりの開幕３連敗を喫した。試合後、苦笑いの新庄監督は「伊藤くん、達くん、有原くんに投げてもらって、３連敗があったからてっぺん取れたというシーズンにしていきたい」と語り、３戦８発の打線は「いいのよ。５点、４点、４点。でもこういう時もありますよ。点数が足りないかな（笑）」とうなずいた