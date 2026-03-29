「ソフトバンク８−４日本ハム」（２９日、みずほペイペイドーム）

日本ハムは３試合連続の逆転負けで、２０２２年以来４年ぶりの開幕３連敗を喫した。

試合後、苦笑いの新庄監督は「伊藤くん、達くん、有原くんに投げてもらって、３連敗があったからてっぺん取れたというシーズンにしていきたい」と語り、３戦８発の打線は「いいのよ。５点、４点、４点。でもこういう時もありますよ。点数が足りないかな（笑）」とうなずいた。

先発の有原が誤算だった。初回に柳町の適時二塁打で先制されると、味方が逆転した直後の二回に川瀬の適時打や暴投などで３点を奪われ、再逆転を許した。三回には川瀬の２打席連続適時打、四回にも柳田の適時打などで失点を重ねた。６年ぶり古巣復帰後の初登板は６回１０安打７失点。昨季まで在籍したソフトバンクに黒星を喫した。

有原については「癖は大丈夫。スロースターターなんで。今日も１００球以上投げてもらったので」と心配を一蹴。「一回１００球以上を投げさせて。次はマダックスくらいしてくれるでしょう」と期待した。

悲願のリーグ優勝を目指した５年目のシーズンは、まさかのスタート。「いろんなことあると思いますが、弱いチームじゃないので」と前を向いた。