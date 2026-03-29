「広島１−０中日」（２９日、マツダスタジアム）広島が中日との接戦を制し、４年ぶりの開幕３連勝を飾った。プロ初先発の栗林良吏投手が鮮やかな完封勝利を９５球の通称「マダックス」で達成し「きょうという日を忘れない」とお立ち台で明かした。立ち上がりからストライクを先行させ、中日打線を牛耳った右腕。１本の安打も許さず、出塁すらさせなかった。中日打線も積極的にスイングを仕掛けてくる中で圧巻のパーフェクト