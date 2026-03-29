もし過去に戻れるなら、価格が上昇すると分かっている金融商品を買って「ひともうけできるのに」と考える人は多いのではないでしょうか。特に価格が大きく上昇した金（ゴールド）やビットコインなどを、投資対象として思い浮かべる人もいるでしょう。 本記事では、もし5年前にさかのぼって100万円投資するなら、金とビットコインのどちらを買ったほうが得だったのか解説します。さらに、金やビットコインに投資する際の