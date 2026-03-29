ソフトバンク戦に「2番・一塁」で出場■ソフトバンク ー 日本ハム（29日・みずほPayPayドーム）日本ハム・清宮幸太郎内野手が29日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク戦に「2番・一塁」で出場。2点を追う3回にスチュワート・ジュニア投手から2号ソロを放った。3回の先頭打者となった清宮は、甘く入った初球の150キロのフォーシームを狙い澄ましたかのように強振した。打球速度171キロ、飛距離125メートル、角度37度と