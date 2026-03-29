■マウンドで投球する瞬間を捉えたショットや応援バットを両手で持った姿などが公開 【写真】阿部亮平とカープ森下投手のツーショットなど始球式オフショット①～② Snow Man阿部亮平が、3月27日に行われた広島東洋カープのシーズン開幕戦で始球式に登場。本人のInstagramで、投球の様子や舞台裏ショットが公開された。 阿部のInstagramではカープのユニフォームに身を包