タッカーのホームランキャッチに騒然となった(C)Getty Imagesドジャースが現地時間3月28日、ダイヤモンドバックス戦に3−2で勝利した。開幕から3連勝を飾っている。1−2で迎えた8回二死一塁の場面で、この日誕生日を迎えたウィル・スミスが逆転2ランを放つと、最後は新加入のエドウィン・ディアスが2戦連続セーブを挙げた。【動画】超美技！タッカーのホームランキャッチをチェックこの日は、初回に先発のタイラー・グラスノ