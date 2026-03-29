かつて札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、北九州、福岡と全国主要都市には軒並み路面電車が走っていました。しかし高度成長期の1960〜1970年代、?道路交通の邪魔者扱い?されてほとんどの路線が廃止されました。政令指定都市唯一の例外が117万都市の広島市。広島電鉄（広電）が明治の創業期から令和の現代まで都市のモビリティ（移動手段）として機能し、JR広島駅ビルに高架で乗り入れるなど進化を遂げ続けます。