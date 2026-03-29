現在ドイツ代表は離れているが、バイエルンでは変わることなく守護神であり続けているGKマヌエル・ノイアー。40歳を迎えているが、今でもバイエルンでは絶対の存在であり続けている。そんなノイアーにエールを送るのは、同じGKとしてサッカー界をリードしてきたイタリアのレジェンドGKジャンルイジ・ブッフォンだ。ブッフォンはまだまだ現役を続けられるはずとノイアーにエールを送っていて、あと5年は頑張ってと語る。「私が彼を