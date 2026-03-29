「選抜高校野球・準決勝、中京大中京−智弁学園」（２９日、甲子園球場）中京大中京の先発右腕、安藤歩叶投手が強打の智弁学園を相手に五回まで無失点投球。１点リードで前半を折り返した。五回２死三塁では９番・八木の打球は右翼ライン際へ。際どい打球だったがファウル判定となった。その後、中飛に抑えてピンチを脱出した。打線は好投手の杉本を相手に三回、神達の犠飛で先制した。