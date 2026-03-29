今年5月に運行が終了する「ハローキティ新幹線」のフィナーレイベントがきのう（28日）JR新下関駅で開かれました。ハローキティ新幹線は、2018年から8年間運行されてきましたが、車体の500系新幹線の老朽化による引退に伴い5月に運行が終了します。そのクライマックス企画としてフィナーレイベントが、きのうJR新下関駅で開かれ、ハローキティ新幹線の車内で、音楽ライブなどが行われました。（キテ