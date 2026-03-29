「あか抜けて友人を驚かせたい」 修学旅行前の挑戦学生生活のなかで、修学旅行は楽しみなイベントの一つではないでしょうか。修学旅行中は写真を撮る機会が多いので、ヘアスタイルも整えておきたいですよね。今回美容院を訪れたのは、修学旅行前にカットを希望している男子中学生。男性のヘアカットを多く手掛けている美容師・大月ショウさんのもとで、どのような変身を遂げるのでしょうか。【画像】「めっちゃ爽やかイケメン！