開催：2026.3.29会場：ダイキン・パーク結果：[アストロズ] 11 - 9 [エンゼルス]MLBの試合が29日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとエンゼルスが対戦した。アストロズの先発投手はクリスチャン・ハビエル、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。3回表、9番 オスワルド・ペラザ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 HOU 0-1 LAA4