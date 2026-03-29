7歳の娘と暮らす46歳のシングルマザーは凄腕のセールス社員で年収は余裕で1000万円を超える。だが、悩みが2つある。ひとつは、お金が全然貯まらないこと。もうひとつは住む家がすべてゴミ屋敷と化してしまうこと。FPの横山光昭さんのアドバイスで慢性的な炎上家計を再生させることはできるのか――。■稼ぎ・消費・投資どれも全力投球だが今回ご相談に見えたのは、7歳の一人娘を育てるシングルマザーの佐伯真弓さん（仮名・46歳