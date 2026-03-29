「美容師をしていますが、残業代は請求できませんか？」ーーこんな質問が弁護士ドットコムに寄せられました。相談者は今の店で朝9時から20時30分まで（休憩1時間）勤務し、月7回休みがあるとのことです。今の店で約3年間働いているそうですが、オーナーに残業代の支払いを求めたところ、「最初の契約上その時間（9:00-20:30）でサインしているから残業にはならない」と言われたそうです。オーナーの言う通り、労働時間についてサイ