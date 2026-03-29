「小さなランクル」と「知能派キックス」が登場！2026年3月、「第47回バンコク国際モーターショー」の開幕に合わせ、トヨタと日産がそれぞれのブランドにとって重要なSUVモデルを発表しました。トヨタは、新型「ランドクルーザーFJ」を世界先駆けて発売。日産は、新型「キックス e-POWER」を発売しました。約630万円！ カスタマイズ需要にも応えるランクルFJ【画像】超かっこいい！ これが「新型ランクル」＆「新型キックス」